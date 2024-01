22aastane naine: mu kallim pettis mind. Kättemaksuks magasin ta isaga, kes oli seda oodanud

Kaks kuud tagasi oli mu 22. sünnipäev. Kallim viis mu välja sööma. Ta on minust aasta varem. Pärast tähistamist läksime tema juurde, seksisime ja kõik oli imeline, ent hommikul ütles ta, et tal on mulle midagi rääkida. Ma olin pahviks löödud, kui selgus, et ta on käinud kohtamas veel kahe naisega ning on ka nendega maganud. Ta vabandas ja väitis, et saab nüüd aru, et tahab just minuga koos olla, ning leidis, et ta peaks kõik üles tunnistama, et saaksime puhtalt lehelt alustada.