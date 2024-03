Kodu kui kaleidoskoop: paljud ütlevad, et see on nagu hullumaja, aga ma ei tea, mulle meeldib

Seda iroonilisem on, kui autojuht peatub ühtäkki üleni sünkjashalli elamu ees. Kaardirakendus lubavat, et oleme sihtkohta jõudnud. Vaatame fotograafiga aknast välja ja seejärel küsival pilgul teineteisele otsa. Õnneks tulevad teemärgina appi naabermaja rohelised tugisambad. Vaat need paistavad juba palju rohkem loo peategelaste moodi. Kui tavaliselt kipun tehnoloogiat usaldama rohkem kui oma intuitsiooni, siis nüüd juhatab sisetunne meid otse kõrvalkrundile. Õnneks saabuvadki koputuse peale uksele tuttavad näod. Silmates Nataljat, kes on valinud sukkpüksid oma erkroosa-rohelisetriibuliste kiharate järgi ning tõmmanud selga kleidi, mis on eredam kui hommikune kevadpäike, tunnen end rumalana, et võisin ta – olgugi et viivuks – paigutada elama sinna monokroomiasse.