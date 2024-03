„Üleujutuse“ nimeline hoolitsus võiks aidata siis, kui nahk on muutunud ketendavaks ja äärmuslikult kuivaks. Normaalse naha omanikud võivad seda praktiseerida näiteks talvel kord või paar nädalas. Kuidas see käib? Kõigepealt tuleb piserdada niisutavat nahaspreid või jätta nägu pärast pesemist pisut niiskeks. Kui sul on tundlikum nahk, on just nüüd õige aeg kasutada termaalspreid. Järgneb hüaluroonhappega seerum, mille peale võib omakorda kanda niantsiinamiidiga seerumit. Seejärel piserda näole uus kiht niisutavat spreid. Kel nahk eriti kuiv, võib poputada seda õli ja kreemiga, teistel piisab öökreemist või -maskist.