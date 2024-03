Suhtenõustaja Tiina Tiitus selgitab, kas vanus on suhtes ainult number ja kui suur on sobilik vanusevahe

Vanematele naistele võin lohutuseks öelda, et mehed tahavad eelkõige olla koos naisega ja siis lapsi... ja neidki siis, kui naine soovib. Uuringute järgi on lastetud paarid õnnelikumad ja tõenäoliselt lahutavad harvem kui lastega paarid. Vanema partneriga võib kaasa tulla keeruline ekside-laste-kärgpere rägastik. Kas oled valmis seda elu temaga jagama? Võib-olla on ta laps sinuealine ja see võib tekitada teistes ärevust ja pingeid. Sa võid tunda hirmu hukkamõistu ees.