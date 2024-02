Avastage ükssarvikute maagiat ja looge meeldejäävaid hetki!

Soovides leida lelu, mis pakub korraga rõõmu mõlemale partnerile, saab valida nii Satisfyer , We-vibe ’i kui ka LELO paarivibraatori. Lelo Tiani 2, 3, Duo ja Harmony on luksuslik puldiga (või äpiga) juhitav seksmänguasi, mis on mõeldud kasutamiseks nii üksi kui ka vahekorra ajal koos partneriga. See stimuleerib korraga nii naise kliitorit kui ka sisemisi erogeenseid punkte ja pakub avastamiseks mitmeid põnevaid seadistusi. Lisaks on see valmistatud uskumatult pehmest silikoonist. See on täiuslik viis end sel sõbrapäeval ja loomulikult ka edaspidi hellitada.

Kui napp pesu tundub pisut liiga paljastav või otsekohene, vali kleit või hoopis kassikostüüm . Mõlemad toovad välja naise kaunid kehakumerused ja aitavad ehk varjata pisut muret tekitavamaid piirkondi. Samal ajal on need ägedad võimalused luua intiimne ja erutav õhtusöök kahele, kandes AINULT seda. Või miks mitte teha pärast üks privaatne fotosessioon – looge mälestusi!

Seksikas pesu on põhjusega klassikaline sõbrapäeva kingitus. Obsessive ’i öösärk, pitsäärisega hommikumantli komplekt, bodi või ka lihtsalt püksikud on nii seksikad kui ka tõeliselt mugav kandmiseks – ideaalne nii endale kui ka sõbrale. Obsessive’i pesu saad kanda ka pärast sõbrapäeva, sest see on lisaks kaunidusele ka väga kvaliteetne.

Küünlavalgus on vaieldamatult üks viis romantilise atmosfääri loomiseks, nagu ka partnerile aeglase, sensuaalse massaaži tegemine nahasõbraliku massaažiõliga . Shunga ühendab need kaks kogemust massaažiküünlaga , mis põledes sulab 100% naturaalsete õlide baasil massaažiõliks. See on nii hea sõbrapäeva kingitus kui ka kohtinguõhtu tegevus – kõik ühes stiilses kingituses.

Aga võib-olla tahad hoopis mõnd oma avameelset sõpra seksika kingitusega üllatada? Anna minna! Väga ainulaadne, omapärane ja mitmeotstarbeline sekspadi on spetsiaalselt kaldu disainitud padi selleks, et aidata teil magamistoas katsetada erinevate nurkade ja poosidega, andes lisatuge ning leevendades pinget. Samal ajal aitavad paremad poosid naisel sageli kergemalt orgasmi saada, pakkudes mehele lisanaudingut. Sekspadjad on stiilsed, minimalistlikud ja ka piisavalt tagasihoidlikud, et need ei tunduks nagu seksmööbliesemed, vaid kodused aksessuaarid.

Kas oled millegi huvitavama otsingul ja hing ihkab midagi muinasjutulisemat kui turvaline Lelo Sona ja Sila? Meie armsad ükssarvikud – Unihornid igatsevad hellitamiseks just sind. Iga väike ükssarvikuvibraator on valmistatud kvaliteetsest silikoonist, tagades pehme ja nahasõbraliku puudutuse. Neil kõigil on oma võlu: kes limpsib, kes koputab, aga eriti vallatuks muudab nad nende saba. Seda pead juba ise proovima.

Igal öökapil peaks olema koht ka kvaliteetsele libestile. See on suurepärane viis nii kahekesi seksimise kui ka masturbeerimise seansside elavdamiseks. Sliquid Naturals H2O libesti on veebaasil libesti, mida on ohutu kasutada praktiliselt iga mänguasja või kondoomiga. See sobib ka õrnale, tundlikule nahale, ei sisalda parabeene ega glütseriini.

Kui sinu nõudmised libestile pole nii suured, leiad endale sobiva ka sarjast Just Glide. Oluline on, et vajadusel kasutaksid alati libestit, mitte õli, kookosrasva, sülge või mõnd muud selleks sobimatut vedelikku. Pea meeles ka seda, et leludega mängimisel on turvaline valik alati veebaasil libesti.

Valentinipäev on suurepärane võimalus tuua päevavalgele ka mõni oma salajasem fantaasia, unistus või lihtsam eksperimenteerimise soov. Olgu selleks kasvõi nii lihtne asi nagu anaalsed katsetused. Kui anaallibesti ja sõrmega on juba mängitud, sobib järgmiseks etapiks anaalsõrm või väiksem anaaltapp, näiteks Play With Me või luksuslikud anaaltapid ANNI Swarovskitega. Oma soovist märku andmiseks ja hästi intiimseks kingituseks sobivad hästi roosiga või südamekujulise alusega anaaltapid.