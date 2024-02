Moodsa aja suhted: ühendatud nii armastuses kui ka tehnoloogias

Kaasaegsed romantilised žestid

Juhtmevabad kõrvaklapid on kahtlemata hea investeering, aga kas kõrvaklapid võiks olla ka romantiline kingitus ülemaailmsel armastuse päeval? Kas pole mitte romantiline kinkida kaaslasele juhtmevabad kõrvaklapid koos spetsiaalselt talle koostatud esitlusloendiga? Lisaks saavad muusikahuvilised paarid koos avastada uusi lugusid ja kuulata põnevaid podcast’e, mis võivad viia toredate arutelude ning jututeemadeni.

„Tehnoloogia areneb praegu väga kiiresti ja teadlik tarbija soovib paremaid ning uuenduslikumaid seadmeid. Tänapäevaste kõrvaklappide puhul on oluline kvaliteetne helisüsteem ja mürasummutusfunktsioon, mis võimaldab muusikat ning podcast’e kuulata ka liikvel olles või lärmakas keskkonnas viibides,“ räägib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina sellest, mida kõrvaklappide valiku juures silmas pidada. „Näiteks Huawei FreeBuds Pro 3 juhtmevabadel kõrvaklappidel on uuendatud tark ja täiendatud ANC 3.0 mürasummutusfunktsioon ning need suudavad mängida selgelt nii kõrgeid kui ka madalaid helisid,“ toob ta näite.