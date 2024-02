Eesti ja välismaa galad: mis on punasel vaibal moes?

Aasta algus kuulub pidulikele auhinnatseremooniatele. Punasel vaibal on näha, milline mood parasjagu maailmas laineid lööb. Praegu on näiteks moes metalne helk, pikad glamuursed kindad ja ihu paljastavad piiluaugud. Viimased aastad on aga tõestanud, et üha enam on punasel vaibal ka tõeliselt julgeid artiste. Nii Eestis kui ka välismaal.