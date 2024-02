E-pood, mis tarnib samal päeval, ja kuidas vältida pettusi

Kui ka e-poe toodete sisus on ilmseid vigu, tekstid on kehvasti tõlgitud, veebilehel ei tööta või ei avane viited või e-pood tundub üldse praak või poolik, siis need on suured ohumärgid ja enne ostu sooritamist tuleks kaaluda, ehk on mõistlik kaup kuskilt mujalt tellida.

Esiteks vaadelge domeeninime, tegevusaadressi ja sisu kompleksselt, sest .ee lõpuga domeen ja Eestis märgitud tegevusaadress ei anna veel alust arvata, et tegu on e-poega, mis asub Eestis ega tegele dropshipping’uga.

Kuna dropshipping muutub üha populaarsemaks ja juba praegu on märkimisväärne osa veebipoodidest niinimetatud dropshipping-vahenduspoed, kus reaalselt kaupa ei omatagi või saadetakse see mujalt riigist, tuleks enne ostmist veenduda, kas tegu on kohaliku või niinimetatud dropshipping’u e-poega.

See kõik tähendab kliendile lubatust märksa pikemaid tarneaegu, kaup on oluliselt kallim kui otse tellides ega pruugi vastata tegelikkusele, sest vahendaja tegelikult ei tea, mida ta vahendab.

E-poes küll kuvatakse kliendile, nagu oleks tegu Eesti ettevõttega, kaup on laos olemas ja jõuab kliendini mõne päevaga, aga tegelikkuses saabub kaup kliendile oluliselt pikema aja jooksul ja pakki kätte saades võib üllatuda, et kaua oodatud toode ei ole saadetud Eestist, vaid hoopis Hiinast või mujalt riigist.

Kolmandaks, maksemeetodid. Eestis on väga levinud maksta pangalingi või maksealgatusmeetodiga. Kui veebipoes ei ole Eesti pangalinke või maksealgatusmeetodeid, vaid ainult krediitkaardid või muud makseviisid, siis on sellel põhjus ja üheks põhjuseks võib olla, et tegu on dropshipping’u e-poega.

Neljandaks, klientide tagasiside. Kui veebilehel on olemas klientide tagasiside, siis see võib isegi olla kõige tähtsam märk usaldusväärsusest. Kuna paljud e-poed ei kasuta klientide tagasisidet, siis paraku jääb see kõige tähtsam aspekt tihti viimaseks.

Seega võib kokkuvõttes öelda, et enne ostu sooritamist veenduge alati e-poe usaldusväärsuses ja vähimagi kahtluse korral eelistage võimalusel alternatiivseid valikuid, et vältida tulevasi probleeme.