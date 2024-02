Loomaaia valentinipäevakampaania: nimeta prussakas oma eksi järgi ja sööda see mõnele loomale

Peale prussaka on oma eksi nimi võimalik panna ka närilisele ja juurviljale, mis söödaks läheb. Närilised on eelkülmutatud ja nende nimetamine maksab 25 dollarit. Taimetoidulistele loomadele antav juurvili maksab 5 dollarit.

San Antonio loomaaed pole sugugi ainus. New Jerseys Blackwoodis asuv loomade varjupaik kutsub üles annetama 50 dollarit, mille eest saad valida nime mõnele metsikule kassile, kes siis steriliseeritakse. Varjupaik on selgitanud, et metsik kass püütakse kinni, steriliseeritakse ja lastakse siis tagasi oma kogukonna juurde.