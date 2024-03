Seiklused Sri Lankal: siin tähendab pearaputus midagi muud kui eitust

Paabulinnud, kuld, elevandiluu, kalliskivid, vürtsid ja muidugi tee! Sri Lanka ahvatluste nimekiri on sajandite jooksul võrgutanud loendamatut hulka kaupmehi, maadeavastajaid ja suuri seiklejaid. Palmide ja paabulindude varjus jääb enne reisi tihti märkamata saareelu tumedam pool ja sügav võimudega rahulolematus, mis selle Eedeni aia elanikke liidab. Kaks aastat tagasi oli brutaalne diktaator president Mahinda Rajapaksa rahva pahameele mõjul – see võttis mastaapsete rahutuste vormi – lõpuks lahkuma sunnitud. Aga praegugi ei pea kaugeltki kõik tema järglast Ranil Wickremesinghet paremaks alternatiiviks. Siiski astuvad inimesed igale uuele päevale vastu leebelt naeratades, vähemalt väliselt. Võib-olla oskavad nad lihtsalt rõõmu tunda sellest, et viimasest Tamili Tiigrite pommirünnakust saare budistlikele templitele ja hotellidele on möödas juba neli aastat ning pika kodusõja lõpust juba tervelt 15?