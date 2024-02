MURETU MENOPAUS | Looduslik abivahend toetab naiste heaolu

Mis on CBD?

CBD ehk kannabidiool on looduslik aine, mida leidub CBD-kanepitaimes. Molekul on küll maailmale veel uus, kuid juba end tõestanud eriti kasulikuna just menopausi vaevuste leevendamiseks. Lühidalt öeldes on CBD hea tasakaalustaja, mis osaleb menopausi ajal mitmetes organismi protsessides. CBD-d kasutatakse põletikuvastase, valuvaigistava, ärevuse ja hormonaalsüsteemi stabiliseerivate omaduste tõttu. Selle tulemusena leevendab CBD looduslikult ja ilma kõrvalmõjudeta ka uneprobleeme, mis on üheks menopausi kõige levinumaks sümptomiks.

CBD ja unetus

Menopausi ajal süveneb enamasti just unetus. Õhtul võtab magama jäämine kauem aega, uni pole sügav ning ärgates on uimane ja väsinud olek. Vähene uni suurendab omakorda stressitaset, nõrgestab immuunsüsteemi ja toob esile muid terviseprobleeme. CBD on aga tuntud oma ärevust ja sundmõtteid vähendavate omaduste poolest ning mitmed katsed ja teadusuuringud kinnitavad, et CBD aitab tunduvalt parandada une kvaliteeti ja kiirendada magama jäämist. See mõjub närvisüsteemile rahustavalt, vähendades öist ärevust ja korrigeerides unetsüklit ilma kõrvalnähtudeta.

CBD ja kuumahood

Kuumahood tekivad siis, kui keha temperatuur tõuseb järsult ja põhjustab äkki intensiivse kuumuse tunde, mida seostatakse peamiselt östrogeenitaseme langusega. Sellega kaasneb tihti ka higistamine ja südame pekslemine. Võrreldes retseptiravimitega aitab CBD tasakaalustada vajalike hormoonide tootmist. Mitmed uuringud on näidanud, et seeläbi vähenevad menopausist tingitud kuumahoogude sagedus ja intensiivsus. Samuti on CBD-l positiivne mõju aju retseptorite tööle, mis aitavad kehas stabiliseerida termoregulatsiooni.

CBD ja meeleolumuutused