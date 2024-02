Miks tasub anda võimalus kellelegi, kes pole n-ö sinu maitse?

Sul on olnud kolm erinevat kaaslast. Nad kõik on olnud blondid ja siniste silmadega, pikka kasvu ja heas vormis. Võibolla on nad vaiksed, endasse hoidvad, müstilised tüübid. Või ehk tõmbavad sind hoopis ekstravertsed inimesed, kes on seltskonnas alati tähelepanu keskmes. Või need, kelle hobid ühtivad sinu omadega. See ei ole sugugi haruldane, et meid tõmbavad n-ö teatud tüüpi inimesed.