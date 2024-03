Kolm meest. Kolm kirja. „See kiri on Sulle. Sest ma ei kahtle enam. Ma olen Sinu jaoks valmis.“

„Loomulikult on Su kahtlustes tera tõtt. Olen siiani olnud täpselt see klišee kõikidest daddy issue’dest, kes sind purjetama, lauda sõitma või tulirelvi kasutama tahavad õpetada. Lisaks on mu ajalugu kõike muud kui püsisuhtepartnerina kindlustunnet andev. See maailma esimene eestlasest suhte-reality võitja. See ropp räppar. See reaalsuse kõverpeeglist paistvate teemade pealt kasu lõikav menukirjanik, kelle noorus on täis kaugele kiirgavat nõrkust räpase raha, valju muusika ja lärmakate tüdrukute vastu. Aga ma luban Sulle, et see on minevik. Kui ma sain aru, et ootan ainult Sind, varises kõik see varasem fassaad kokku. Ma ei viitsi enam. Ja ma kardan natuke isegi seda, et äkki ma olen Su jaoks nüüd liiga igav. Ja võib-olla mõtled Sa, kas Sa üldse oled see õige. Mina tean, et oled, aga kas Sa ise oled? Ma räägin Sulle, kuidas Sa end ära tunned.“