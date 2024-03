Reeda kohvritäis kohtinguid ja õppetunde: sõbrannale kaotatud ideaalmees, Hispaania moosekant, vallatu stjuuard ja rassistlik kunstnikuhing

„Ei saa öelda, et ma poleks proovinud. Ma ei kahetse midagi,“ kinnitab naine. Alati aitab huumor, kui ka mõni olukord ajab naerma ainult tagantjärele. „Usun, et saatus on me ellu kirjutatud, aga peab laskma asjadel juhtuda ja ise looma võimalusi, mitte istuma kodus nelja seina vahel.“