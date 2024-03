Emakakaelavähi seljatanud naine: esimesel nädalal ei saanud ma tõepoolest aru, kuidas see tehtav on? Kas ma tõesti olen nii saamatu?

Aga ära lase end neist kassisilmadest eksitada. Tegelikult on nende taga emalõvi, kes ei loobu elust võitluseta. „Mulle on antud võimalus igal õhtul oma lapsi kallistada, nuusutada nende juukseid. Ja see on hindamatu, ilusad suhted on hindamatud,“ teab ta pärast võitlust nähtamatu vaenlasega.