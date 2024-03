ACS Clothingu 2022. aasta raportist „Mis juhtub sinu e-poe tagastustega päriselt“ võib lugeda, et jämedalt üks kolmandik kõigist moeostudest tagastatakse müüjale. Riiete puhul küündib protsent lausa 45ni. See tõstatab kohe küsimuse, kuidas rõivabränd sel juhul üldse kasumit toota saab. Vastus on lihtne: meie tarbijatena maksame selle kinni, sest tagastused ja nende transpordikulud on marginaali määrates juba sisse arvestatud.