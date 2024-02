Kuidas on tehnoloogiaajastu tutvumisplatvormid partnerivalikut mõjutanud?

Kadri: „Kuna tutvumisplatvormid on üles ehitatud visuaalsele informatsioonile ja välimusele, siis langetame esimese otsuse selle põhjal. Saame end seeläbi paremini presenteerida, ilusamaks pildistada. Ja see võib kohati kaasa tuua ka ebareaalseid ootusi. Päriselus pole võimalik endast niivõrd kontrollitud ja läbimõeldud muljet jätta kui sotsiaalmeedias. Seetõttu tuleb üsna palju ette partnerite vahetamist. Esmane külgetõmme on, klapp justkui on, midagi ei sobi, vahet pole, võtan järgmise. Ei pea isegi toast välja minema, saan uue kaaslase valida paari pöidlaliigutusega. Ja nii võibki juhtuda, et jäädakse otsima seda ideaalset. Lõputult otsid ja otsid. Kuna valik on suur, võib tekkida alateadlik hirm, et äkki kuskil on keegi veel parem, ja nii ei suudetagi oma eelistusele kindlaks jääda.“