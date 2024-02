10 parimat ilutoodet aastal 2024

1.

Kujuta ette jumestuskreemi, mis ületab kõik ootused – hüaluroonhappega jumestuskreem Jvone Milano Color Serum ei ole üksnes meikimiseks mõeldud toode, vaid tänu hüaluroonhappele ka niisutab sügavuti. Miks hüaluroonhape? See imeline koostisosa lukustab niiskuse sinu nahka, vähendades peenikesi jooni ja kortsukesi ning jättes jume värskeks ja pringiks. See ei ole lihtsalt jumestuskreem, see on sinu naha nooruse allikas.

2.

Küüsi tugevdav küünelakk Andreia Nutri Color on sinu küünte uus parim sõber, tagades lisaks küünte kaunile välimusele ka tugeva küüneplaadi. Mis küüsi tugevdab? Selle küünelaki saladus peitub biotiinis, keratiinis ja E-vitamiinis, mis kõik töötavad koos, et muuta sinu küüned vastupidavamaks.

3.

Seerum Bio Balance Probiotics Neuropeptide on tulevikku vaatav nahahooldus, mis kasutab probiootikume ja neuropeptiide. Mis on neuropeptiidid? Need on väikesed valgumolekulid, mis aitavad nahal toota rohkem kollageeni, muutes naha pringimaks ja vähendades vananemise märke.

4.

HH Simonsen ROD Curling Iron VS8 lokitangidega saavutad ilusad lainelised merineitsi stiilis lokid ning need tagavad kauni soengu juukseid kahjustamata. Kuidas need lokitangid ohutud on? HH Simonseni elektrilised ilutarvikud on spetsialiseerunud skandinaaviapärastele õhukestele juustele. Keraamilised plaadid ja täpne temperatuurikontroll kaitseb kiharaid ülekuumenemise eest, tagades samas kaunid lokid.

5.

Niisutav šampoon HH Simonsen on rohkem kui lihtsalt šampoon: see on sügavuti niisutav hooldus tänu hüaluroonhappele ja aaloele. Miks see eriti niisutav on? Need koostisosad toovad sinu juustele elu, taastavad nende loomuliku sära ja pehmuse – lase oma juustel täies hiilguses särada.

6.