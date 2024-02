Kas tunned ennast ära? Armastuskiri NOPi kohvikus kohatud tüdrukule

See kiri tuleb sulle ilmselt ootamatult, sest sa ei tea mind, vähemalt nimepidi, aga ma loodan, et see peagi muutub. Kui aus olla – mida ma kindlasti tahan –, siis see ei ole tegelikult päris kiri, vaid suvalised mõttelõngad, mis lähtuvad meie kohtumistest ja mittekohtumistest. Ma tean, et su järgmine mõte on, et millest ma küll räägin, sest me ei ole sõnakestki vahetanud, aga ma kohe selgitan. Ära veel palun seda kirja käest pane.