Ta on tagasi meelelahutusmaastikul! Meghan Markle andis teada oma uuest projektist

Suure tõenäosusega ei pea uut taskuhäälingusaadett liiga kaua ootama. Meghan ise on samuti väga ootusärev, et saaks juba maailmale uut projekti tutvustada.

Lemonada on naiste loodud firma, mis on tuntud taskuhäälingusaadetete nagu „Wiser Than Me“ ja „Choice Words“ poolest. Ehkki Meghan ei ole veel teada andnud, mis teemalist podcast’i ta tegema hakkab, teame, et „Archetypes“ keskendus naiseks olemise raskustele. Saatekülaliste seas oli näiteks Mariah Carey, kes rääkis diivatiitli keerukustest. Arvatakse, et uus saade võib keskenduda sarnastele teemadele.