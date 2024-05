Sünnipäeva tähistav Eeva Esse-Sõõrumaa: 30ndad on seni parimad. Eneseteadlikkus on parem, enesekindlus suurem

Kui kohtudes kätt surume, saame Eevaga mõlemad korraliku suraka elektrit. „Klapp on igatahes olemas,“ nendib ta mulle kriitvalge naeratuse saatel. Endalegi märkamatult haaran samal ajal kohvitassi järele. Selgub, et Eeva ise on selle joogiga lõpparve teinud, mitte küll tingimata pärlhammaste säilitamiseks. Sõltuvuse jättis ta päevapealt maha nüüdseks juba kaks aastat tagasi. „Tundsin, kuidas hakkas ärevusfooni üles kruttima. Stuudiosse minnes tuli sihuke särin sisse. Mu jutt jooksis tihti kiiremini, kui mõistus järele jõudis. See ei ole väga enesekindlust tekitav.“