Uus termin popkultuuris: mis on mikropetmine?

Kuidas see siis tavalisest truuduse murdmisest erineb? See on keeruline. Jääb mulje, justkui mikropetmine ei põhineks füüilisel lähedusel, ent tegelikkuses võivad olukorrad olla erinevd. Nii salajane sõnumivahetus kui ka nende kustutamine lähevad sinna alla. Samuti ka internetis oma suhtestaatuse valetamine või jagades kellelegi kolmandale liigselt puudutusi. Muuseas on mikropetmine ka see, kui püüad muljet avaldada kellelegi, kes pole su partner või kui sul on salajane sõber, kellest oma kaaslasele ei räägi. Sinna alla käib ka ekskaaslastega suhtluse hoidmine.