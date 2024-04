SUUR LUGU | Miks räägivad kõik Taylor Swiftist?

Teda kas armastatakse või siunatakse. Omajagu kriitikat on saanud naise pidev eralennukiga taevas tossutamine. Mõni ei mõista: millest kogu see haip? Ja kuigi tema looming ei pruugigi igaühe kõrva paitada, on selge, et naine kirjutab end muusikaajalukku ja enamgi veel – võib juhtuda, et ta mõjutab tänavustel presidendivalimistel Ameerika Ühendriikide ja sellega seoses kogu maailma saatust.



Üheksakümnendate kvaliteediga klipp jõuluhommikust, kus väike tüdruk õhku ahmides iga sõna rõhutab: „Ma olen õnnelik!“. Ta on võtnud pakist välja oma elu esimese kitarri. See väike tüdruk on laulja ja laulukirjutaja Taylor Swift. Miljonid fännid kiidavad jõuluvana kingivalikut tänini.