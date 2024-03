„Varem oli üle neljakümnene näitlejanna juba suurest mängust väljas või leidis rakendust vanaemarollides,“ märgib vabakutseline näitleja ja nelja lapse ema Maarja Jakobson (46). „Praegu on küll tunne, et issand – mul on nii äge töö, teeks jälle tööd! Peaks ka universumile märku andma, et olen valmis.“