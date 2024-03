Stiil on minu jaoks oluline eneseväljendusvahend, mistõttu pean ilusatest ja huvitavatest riietest ning moest väga lugu. Nüüd olen kindlasti varasemast teadlikum tarbija. Olgugi et ka praegu leidub mu kapis kiirmoerõivaid, siis üldiselt tarbin neid minimaalselt ja proovin osta ainult siis, kui ese on kvaliteetne ja/või väga meeldib.