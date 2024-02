Stilist Kenneth Bärlin liigsest tarbimisest: see lõputu kilekottidega ringi kargamine – kuulge, aitab küll!

Lavakostüümide autor on artistide seas armastatud stilist Kenneth Bärlin, kes otsustas sel korral luua teisiti. „Kohver võttis minuga ühendust. Olen talle varemgi ülikondi õmmelnud ja 5MIINUST riietanud. Kuulasin lugu ja sain aru, et rahvariideid selga panema ei hakka ning tossude ja dressidega oleme neid tegelasi näinud küll ja veel, aga kui disainiks ülikonnad, mida kantaks särkideta?! Meie eesmärk oli, et ka riided on osa lavasõust. Mõtlesime, et teeme need ise. Me ei telli mingit Asose s*tta, H&M-i või muud pahna kokku. Kui on Eesti ja originaallugu, siis olgu ka rõivaste mõttes. Ilusad asjad on need, mis on tervikuna raamitud ja millega on mõnusalt vaeva nähtud.“