Teistmoodi fännikaup: Donald Trump lansseeris omanimelise tossupaari

Et valimistel edukas olla, tuleb end kuuldavaks ja nähtavaks teha. Pole mingi saladus, et see tähendab ka turunduslikku fännikaupa. Oleme siin Eestis näinud kruuse, pastakaid ja tikupakke. Aga Donald Trump on esimene presidendikandidaat, kes ei piirdu tasuta fänninänni jagamisega, vaid on käivitanud lausa uue äriprojekti.