„Inimesel on endal kergem, kui ta tunneb etiketti,“ on koolitaja Erika Kolbakov veendunud. Inforohkuses on lihtne segadusse sattuda. Seega on hea viisakusreeglitega kursis olla, et ei tekiks teadmatusest tingitud piinlikke olukordi. Toome esile etiketieksperdi tähelepanekud.