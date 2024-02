EKSPERIMENT | Kuidas ma enne olulist sündmust 14 päevaga 3,5 kg kaotasin

Infrapunamatt kui samm teadlikuma eluviisi poole

„Muidugi usun ma, et hea vormi tagab eelkõige teadlik toitumine ja liikumine. Mina näiteks söön palju puhtamalt, kui mul parasjagu matikuur käsil. Keha on lihtsalt pärast matitamist nii värske, et kaob isu midagi rasket tarbida. Samuti olen praegu motiveeritud igasuguse ilmaga õue jalutama minema, sest pärast karastavat jalutuskäiku soojendab matt mind kodus kohe mõnusasti üles,“ räägib Anneli.

Infrapunamatis higistamine on kolm korda intensiivsem kui klassikalises infrapunasaunas. Ka küllaltki madalal temperatuuril soojenevad koed sügavuti. Klassikalises saunas käies on veesisaldus meie higis 90–97 protsenti, infrapunamatis 70 protsenti. See tähendab, et ülejäänu arvelt väljutab keha infrapunateraapia vältel toksiine.