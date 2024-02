Olin viiendat kuud rase, kui sain teada, et mu elukaaslane on gei

Kui teatasin elukaaslasele, et saame lapse, reageeris ta rõõmuhõisete asemel üsna jahedalt. Hakkasin üha rohkem tähele panema, et tema olekus ja käitumises on midagi veidrat. Mõnel õhtul ei tulnud ta ööseks kojugi. Rahustasin end, et küllap vajab ta suurte muutustega kohanemiseks aega, kuid sisimas olin väga murelik.