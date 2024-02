Kaks naist, kes on presidendi vastuvõtul alati väljapeetud, elegantsed ja oma stiilile truud

Presidendi vastuvõtt on aastate jooksul kujunenud üheks põhikohaks, kus Eesti moeloojad enda loomingut näitavad. Aastakümneid on just seetõttu moekunstnikel aasta alguses kibekiire olnud. Igal aastal on punasel vaibal üllatajaid, ent mõned naisterahvad pole kunagi vääratanud ja on alati iseenda stiilile truuks jäänud. Toome esile neist kaks.