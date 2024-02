Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Lumen Hambakliinik – Sinu hambakliinik Viimsis

Patsiendist hoolimine, professionaalsus ja kõrgtehnoloogia kasutamine – need on väärtused, millest Lumen Hambakliinikus alati juhindutakse. Samuti seavad nad tähtsale kohale teenuse kättesaadavuse, informatsiooni liikumise, raviplaanide/eelarvete koostamise ja meeskonnaliikmete pühendumise. Just need on olulised ja usaldust loovad nüansid, millest kasvab välja pikaaegne koostöö. Viimased aastad on neid pärjatud ka tiitliga Usaldusväärne Ettevõte – mille on Eestis saanud vaid 7% ettevõtetest. See on piirkonnas üks väheseid kliinikuid, kus toimuvad vastuvõtud ka laupäeviti.