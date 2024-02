JAH või EI | Kumb on stereotüüpilisem eestlane, kas Kristel Aaslaid või Teele Viira?

Kas parim viis vaba aega veeta on minna sõpradega sauna? Kas leiliruumis peab olema paljalt? Kas lumeta detsember lörtsib jõulutunnet ja kas veebruarikoos ei jõua ära ohkida kui nõme ilm on? Muuseas tuleb arutlusele, kas kartul on etem kui pasta ja töö tegemine on eestlaste rahvussport.