On olnud aastaid, mil presidendi vastuvõtul hakkab silma tumedate õhtutualettide meri. Populaarseks värviks on külaliste seas tihti ka sinine. Seekordne pidu üllatas aga värvide rohkusega. Nii mõnigi kleit tuletas rõõmsameelselt meelde, et kevad ei ole enam kaugel.