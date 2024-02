ARVAMUS | Moetoimetaja Karolin Kuusiku ülevaade presidendi vastuvõtust: ja nii me riides käimegi. Mitte nemad, vaid meie

Miks see üldse oluline on? Sest riietumine on osa kultuurist, meie olemise ja kultuuri peegeldus. Kui vaatame esimese Vabariigi aegseid eestlaste pilte, siis kiikame ka nende välimust ja tõdeme, et näe, nägid kultuursed välja küll. Väike rahvas, kes oli mitte vaid oma sisult, kuid ka välimuselt jõudnud järgi Euroopale, ilmselgelt osa sellest kultuuriruumist. Sellel nägusal noormehel seal pildil on jalas lakkkingad (Vau, neid vist valmistati tollal Eestis!) ning väärika ilmega proual on kaelas peen tikitud krae (Kust sellise tänapäeval oma dressipluusi peale saaks?).