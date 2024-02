TOP 10 | Presidendi vastuvõtu kõige stiilsemad külalised

Moekunstnik Yves Saint Laurent on öelnud: „Trendid hääbuvad, stiil on igavene“. On põnev näha inimesi, kes suudavad oskuslikult iseendale truuks jääda. Seda ka pidulikul presidendi vastuvõtul. Toome sinuni oma selle aasta lemmikud komplektid.