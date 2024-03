Ühel beebi, teisel kanepipläru: arvasin, et suudan teda muuta

Kuu pärast kohtumist kolis noor paar kokku. Evelyn oli veendunud, et tegemist on tema tulevaste laste isaga. Alex küll mainis, et ta abielusse ei usu ning pole ka kindel, et lapsi tahab, aga Evelyn oli veendunud, et ta suudab meest muuta. Peagi kolis Evelyn Pariisi tööle ning nii olid nad üheksa kuud kaugsuhtes, kuniks Alex talle Prantsusmaale järele kolis. Paar oli koos olnud veidi üle aasta, kui Evelyn kihlasõrmuse sõrme sai.