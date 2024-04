Sinise triumf ja suikunud Louboutinid

Ele küsib, kes tema kodu meie rubriigi jaoks „üles andis“, ning üllatub, saades teada, et ei olnudki keegi ta sõpruskonnast. Hoopis teraselt põhjanaabrite ajakirjandust jälgiv tõlkija Triin Tael, kes muu hulgas eestindanud kaks vaat et kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvat teost: Mia Kankimäki „Asjad, mis panevad südame kiiremini põksuma“ ja „Naised, kellest ma öösiti mõtlen“. Aastaid Helsingis elanud Ele eelmised kodud on nimelt varemgi sealse pressi tähelepanu köitnud. Soome keele sai Ele selgeks lapsena telekast ning see tuli kasuks: pärast ülikooli lõpetamist pakuti juristiharidusega naisele tööd soomlaste omandis olevas advokaadibüroos Hedman. Soomega seotuks Ele jäigi. Praegu on tal soomlasest äripartner, kellega koos nad tegutsevad taastuvenergia alal.