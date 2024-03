Ütlesid oma partnerile seksi ajal vale nime? Neuroteaduste professor selgitab, miks see võib juhtuda igaühega

Mõned uuringud näitavad, et osas aju osades seksi ajal aktiivsus väheneb. Gert Holstege Hollandi Groningeni ülikoolist on leidnud, et näiteks naistel ei ole orgasmi hetkel mingeid emotsionaalseid tundeid. Tema uuringute järgi on meeste aju orgasmi mõju keerulisem uurida, sest eksperimendis kasutatud ajuskannerid mõõdavad aktiivsust kahe minuti jooksul, kuid „meestel on kõik mõne sekundiga läbi“. Pfausi sõnul võib küll olla äärmiselt ebameeldiv vahekorra ajal valet nime kuulda, aga see ei pruugi alati halb märk olla. Tihti tähendab see, et sa pakud kaaslasele lähedust, mis sarnaneb varem kogetud lähedusega.