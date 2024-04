Toona polnud neiul vähimatki aimu, millest nii äkilised ja drastilised kehalised muutused tulid. Kuna ta oli hakanud just võtma beebipille, kahtlustas ta nendega kaasnevat kaalutõusu. Tagantjärele polegi kindel, et hormoontabletid lipödeemile hoogu juurde ei andnud – kuigi haiguse täpne tekkepõhjus pole teada, arvatakse, et see on paljuski seotud pärilike ja hormonaalsete teguritega. Viimasest annab tunnistust seegi, et olukord progresseerus kõvasti pärast lapsesaamist, iseäranis pärast teist rasedust.