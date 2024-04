Reisisoovitus: maailma kõige turvalisem „alternatiivne” sihtkoht, mis asub vähem kui kahe lennutunni kaugusel

Puud on alles lehte minemas, talvetolm akendelt maha pesemata ja kiiskavas päikeses liiga hästi näha. Ometigi ei näi see kelleski stressi tekitavat. Õhukestes kevadmantlites kohalikud istuvad juba välikohvikutes, nautides iga taanlase õigust kaneelisaiale ja kohvile. Tugevad ja tursked prouad on enne päikesetõusu ärganud, et sõtkuda tainas, jahvatada kaneel ja lisada koonerdamata võid – ja iga taanlane oskab seda pingutust hinnata. See on neile sama elutähtis nagu värske karge mereõhk.