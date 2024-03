Ilmselt on ka sinul olnud kiusatus peale nauditavat vahekorda voodisse lesima või ehk isegi magama jääda. Kuigi see on vahel äärmisel ahvatlev ei tohiks seda teha, sest nii sead ohtu oma hea tervise. Õige seksijärgne hügieen on äärmiselt oluline ja vajalik.