„No ei pruugigi jääda, nii on!“ Naistearst avaldab levinud valearusaama, mille puhul tuleks naiste teadlikkust parandada

Minu fookus on viljakusteadlikkus , adumine, et kõige enam on viljakus seotud naise vanusega. Kuigi teadlikkus läheb aastatega järjest paremaks, siis kohati imestan, et jätkuvalt on haritud naisi, kes on 40.–45. eluaastani pille kasutanud ja siis pöörduvad naistearsti poole, et olen nüüd kuus kuud proovinud ja imelik küll, ma ei jää rasedaks. No ei pruugigi jääda, nii on.

See, et menstruatsioonid käivad 40.–50. eluaastani, ei tähenda, et rasedused veel tekivad ja isegi kui tekivad, siis elussünniga lõppevad. Peab ikkagi teadvustama, et kui on plaanis lapsi saada, siis alates 35. eluaastast hakkab viljakus valdaval osal naistest kolinal kukkuma. See on jäänud sajanditeks samaks ja sinna ei saa midagi teha. Ei ole mingit hormooni või pilli, et „andke mulle, las ma söön midagi!“. Kui see oleks välja mõeldud, siis minul ei oleks mingisugust motiivi seda varjata. Munarakkude kvaliteet läheb vanusega järjest kehvemaks ja see on ka põhjus, miks haigekassa ei finantseeri viljakusravi pärast 40. eluaastat. Tulemuslikkus on lihtsalt nii väike. Kui on plaanis veel mitu last saada, tuleb ikkagi optimaalsel ajal alustada, et mitte iseendale kurbust põhjustada.