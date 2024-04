Püüan aeglaselt tarbida, ka kiirmoodi. Olen tänu kirglikust kangahullust emale õppinud eristama kvaliteetseid materjale vähem kvaliteetsetest. Ma ei jookse trendide tuules ega pea igal hooajal oma garderoobi vastavalt moelavadelt nähtule ümber kujundama. Mul on päris mitu enam kui kümme aastat vana H&Mi ja Zara riideeset. Püüan veenduda, et ese, mille kappi toon, oleks päriselt mu suur lemmik ja saaks vääriliselt kantud. Aeglase tarbimisega võiks garderoob minimalistlikumaks muutuda, aga olen rahu teinud mõttega, et less is more (vähem on rohkem – toim) ei pruugi saada minu filosoofiaks.