FOTOD | Tõeline inspiratsioon! Stiiliikoon Cate Blanchett „taaskasutas“ Oscarite galal kantud toppi eriti šikilt

Tähelepanelikumad aga märkasid, et pilkupüüdev pluus oli seesama, mida Blanchett kandis ka mullusel Oscarite jagamisel. Galal täiendas merekarva toppi must maksiseelik. Komplekti autor on Louis Vuittoni moemaja.

Näitlejanna on ka varem tõestanud, et taaskasutus on moes ja ta kombineerib meeleldi oma garderoobis leiduvaid lemmikrõivaid. Näiteks on ta üht Giorgio Armani Privé kleiti neli korda ümber disaininud ja punasel vaibal kandnud.