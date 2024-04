INTIIMNE KAADER | Teadliku seksuaalsuse coach Lilian Merila räägib avameelselt tantrani jõudmisest

„Mu esimene kehaline mälestus pärineb lapsepõlvesuvest. Olin maal vanaema ja vanatädi juures, kes olid efektsed daamid ja tahtsid rahus päevitada. Nad ütlesid meile, lastele, et kes võidab jooksu ümber maja, saab kommi. Jõudsin finišisse kõige viimasena, sest unustasin võistluse juba stardijoonel. Jooksin aeglaselt, juuksed hõljumas, samal ajal jälgides oma varju – soovisin, et see oleks võimalikult graatsiline. Mulle meeldis tantsida, end hea muusika saatel välja elada, kuid igasugust võistluselemendiga sporti vältisin. Olin varateismeine, kui me koju ilmus skänner. Võtsin vana arstitõendi, „tühjendasin“ blanketi väljad ja kirjutasin endale vabastuse kehalisest kasvatusest terveks aastaks.