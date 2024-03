FOTOD JA VIDEO | Mitmed kuulsused kandsid Oscarite galal tugeva poliitilise sõnumiga rinnamärki

Nädal on alanud Oscari-palavikus. Parimad filmid on selgunud, stiilseimad külalised kiidetud. Selge on see, et sündmusel, mis saab palju ülemaailmset kajastust, on võimalik valjuhäälselt ja silmatorkavalt oma meelsust avaldada. Nii mõnedki kuulsused kasutasid seda võimalust.