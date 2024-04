Õnne valem?

Tihti arvatakse, et õnneks on vaja midagi, mida meil praegu ei ole – „Kui mul oleks veel vaid SEE, siis oleksin õnnelik!“. Ja SEE muutub pidevalt, sest soovid ja eesmärgid lähevad järjest suuremaks. Seda, et vaid suur maja, ilus auto ja luksuslik meelelahutus õnnelikuks teevad, enam õnneks kõik ei arva. Majanduslik kindlustatus teeb küll elu mugavamaks, aga vaesed on inimesed, kellel pole midagi muud peale raha. Mulle meeldib Jim Carrey ütlus: „Kõik inimesed võiksid saada rikkaks ja kuulsaks ning teha kõike, millest nad alati unistanud on, et nad näeksid, et see ei ole lahendus.“ Ei olegi, sest alati on kusagil midagi paremat, suuremat, rohkemat.