Täna sünnipäeva tähistav Ženja Fokin: ma olen kapis olnud, aga need kapiuksed on alati valla olnud. Mul ei ole midagi varjata.

Tundub, et oled heas kohas, küsin ja nendin samal ajal. „Väga,“ sosistab Ženja Fokin pilgul, mis ühtviisi elev ja alandlik. „Kui ma vanasti kartsin sõna stabiilsus – mõtlesin, mis igav asi see veel on –, siis praegu julgen öelda, et see on parim, mis elus juhtuda võib.“