Unelahutus – tehnika, mis võib päästa sinu abielu

Eraldi magamistubade idee pole kunagi olnud nii populaarne. Eesmärgiks on rahulik uni ning on tõendeid, et üksi magades ei ole see kõrvalmagaja poolt mõjutatav. Ka selles osas on suure lombi taga küsitlus tehtud. 24% paare on eraldi magamine aidanud omavahelist läbisaamist ja abielu parandada.